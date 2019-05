© RIPRODUZIONE RISERVATA

è il nuovo titolo del film diliberamente tratto dal romanzo “Se ti Abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas edito da Marcos y Marcos, che racconta la storia vera di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio autistico impegnati in un viaggio in moto per tre mesi tra Stati Uniti e Sud America. Il film, atteso nelle sale entro il 2019, è interpretato da Claudio Santamaria, Diego Abatantuono, Valeria Golino e Giulio Pranno.In un primo momento il film era stato annunciato con lo stesso titolo del romanzo da cui è tratto. «Uno dei protagonisti del film, il padre naturale del ragazzo - spiega Gabriele Salvatores - è un cantante. Canta le canzoni di Domenico Modugno nei matrimoni e nelle feste in giro per la Dalmazia. Il testo di una di queste canzoni, “Cosa sono le nuvole”, è stato scritto da Pier Paolo Pasolini. Una frase di quel testo mi ha colpito particolarmente: «E tutto il mio folle amore lo soffia il vento, così». Ho sempre pensato al nostro ragazzo protagonista come a un ‘fool’ di Shakespeare, uno di quei folli buffoni che riescono a tirarsi dietro re e regine costringendoli a fare i conti con se stessi. E, nel nostro caso, a far ricorso a tutto l’amore che hanno ancora a disposizione. “Folle”e “Amore”. Ecco il titolo del film.», spiega il regista.