“Primo Piano - Pianeta Donna“ su Mymovies il festival del cinema al femminile

Lunedì 8 Marzo, in concomitanza con la “Festa della Donna”, avrà luogo sulla piattaforma Mymovies.it, all’indirizzo: https://www.mymovies.it/ondemand/primo-piano-pianeta-donna/, l’inaugurazione del XXXVIII° Festival “Primo Piano - Pianeta Donna” - Il lungo e faticoso viaggio della Donna nella storia del cinema”.

Questa data rappresenta la giornata di avvio lavori della kermesse cinematografica diretta e creata da Franco Mariotti; da due anni a questa parte, l'appuntamento con il grande cinema italiano, ha subito un forte “cambio di marcia”, volto a trasformare la rassegna monografica “Primo Piano sull’Autore” - di assisana memoria -, in Festival competitivo focalizzato in toto sulla 7ma Arte tutta al femminile.

L’imminente 8 Marzo avrà quindi luogo, a tutti gli effetti “virtualmente”, il rituale taglio del nastro di questo Festival “in rosa” che assicura anche quest’anno un cartellone fitto di interessanti, stimolanti e nuove proposte filmiche di molteplici generi, con omaggi alle grandi registe, autrici e dive.

Il giorno di apertura del Festival, saranno visionabili su Mymovies.it, “proiettati” on line e fruibili per il pubblico in streaming a titolo gratuito - come tradizione del Festival -, quattro opere di assaggio del previsto ampio programma di questa annata.

Alle 18 si parte con il recentissimo docu-film (in Concorso) incentrato sulla figura dell’artista del ‘600 Artemisia Gentileschi - Pittrice Guerriera di Jordan River, nella versione in lingua originale con sottotitoli in Italiano.

Alle 19.30 il cortometraggio - anch’esso in Concorso - cartoon in semi-animation sperimentale della produttrice/regista Caterina Ponti, con cui si sta lanciando l’innovativo immersivo format “Multivisione”, intitolato Tobia il nostromo del tempo - Reboot Edition.

Alle 20.30 lo storico film in versione restaurata È Piccerella di una delle prime registe italiane Elvira Notari.Il restauro di “È Piccerella” è stato realizzato nel 2018 a cura del CSC - Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/ARTE, a partire da un duplicato negativo b/n stampato nel 1968, a sua volta derivato da una copia nitrato imbibita (purtroppo ad oggi non più conservata).



Alle h. 22.00, in chiusura di questa prima giornata sul leitmotiv “Cinema al Femminile”, come omaggio a Liliana Cavani, il suo Il portiere di notte; il capolavoro sarà presentato nella sua versione integrale, nella copia restaurata nel 2018 dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e dall’Istituto Luce - Cinecittà.

L’intera manifestazione col suo variegato palinsesto di 12 opere di lungometraggio, tra film, documentari e docu-film, e 12 cortometraggi, proseguirà sempre in streaming, nei tre giorni conclusivi del mese, dal 29 al 31 marzo.

Il Festival di Mariotti, che quest’anno, con il Direttore Artistico “2.0” Gianluca Nardulli, si articolerà per la prima volta on line, in edizione virtuale, grazie alla partnership con “Mymovies.it - Il Cinema dalla parte del pubblico”, sarà fruibile a titolo gratuito con prenotazione dei posti da parte del pubblico.

Tra i tanti omaggi, anche quello a Lina Wertmüller e dell’indimenticabile Alida Valli.



