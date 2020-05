La plastica fa male anche al sesso. «Plastica» il corto "denuncia" di due giovani romani

Ultimo aggiornamento: 15 Maggio, 23:34

Nasce da due giovani romani "", ladi otto minuti che partecipa al Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di Seta Nera”. Realizzato da due giovani talenti romani -, alla sceneggiatura ealla regia - il film affronta in una chiave del tutto inedita e veritiera, il fenomeno ambientale dell’inquinamento da plastica, legato ai problemi di sesso della coppia.? Davvero gli ftalati, presenti in moltissimi oggetti dalle tende in pvc della doccia ai contenitori alimentari, interferiscono con gli ormoni naturali e provocano il calo del desiderio?Questo il tema-denuncia di "", un sorprendentein concorso all’importante Festival del Film Corto “Tulipani di Seta Nera 2020” che fotografa in modo unico la storia di Michele e Sara, coppia in crisi per problemi di sesso.Un corto spiazzante prodotto dall’esordiente Damaus insieme a DUEL Produzioni e Wrong Way Pictures, che in otto minuti, denuncia da una prospettiva diversa l'inquinamento da plastica che può arrivare anche a mettere in crisi il rapporto di coppia spegnendo l'amore.La relazione di Michele e Sara è in crisi da un punto di vista sessuale. I due non hanno rapporti da mesi e quel che è peggio è che il ragazzo si sente svuotato da qualsiasi forma d'eccitazione. Michele la ama ancora, ma Sara, sospettandolo di tradimento, non ci crede; il ragazzo non riesce a darle però una spiegazione sulla sua situazione. La realtà si rivelerà molto più complessa, legata non solo al loro intimo quotidiano, ma a un fenomeno ambientale di rilevanza mondiale.