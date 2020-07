Oscar, Pierfrancesco Favino nuovo membro dell'Academy

Say hello to our brand new class of Academy members. #WeAreTheAcademy https://t.co/jRJWPQYH1Y — The Academy (@TheAcademy) June 30, 2020

“Il Traditore” non ha vinto l’Oscar, ma il protagonista Pierfrancesco Favino è entrato nell’Academy: l’attore è uno dei nuovi membri della prestigiosa istituzione che ha aggiunto 819 nomi alla lista, raddoppiando le donne e i rappresentanti delle minoranze etniche. Tra loro Cristina Comencini , Maria Sole Tognazzi, Francesca Archibugi, Alberto Barbera, la produttrice Elda Ferri, i musicisti Andrea Guerri e Lele Marchitelli, la scenografa Paola Comencini, i costumisti Nicoletta Ercole e Massimo Cantini Parrini, la truccatrice Esmé Sciaroni, i montatori Francesca Calvelli e Roberto Perpignani, il fonico Adriano Di Lorenzo, Giovanna Ferrari (cartoon), Luca Fascione (effetti speciali).Una ”riparazione” per il cinema italiano in crisi: «Da febbraio a giugno», ha detto il presidente dell’Anica Francesco Rutelli in Senato, «il coronavirus ha creato un disastro senza precedenti facendo perdere 25 milioni di spettatori».