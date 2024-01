Oscar 2024, Garrone in corsa con "Io Capitano" come miglior film straniero

Martedì 23 Gennaio 2024, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 16:18

Il film "Io Capitano" di Matteo Garrone è stato ufficialmente scelto come candidato dell'Italia nella categoria del miglior film internazionale per gli Oscar del 2024. La pellicola è stata inclusa nella lista finale dei cinque nominati per la notte delle stelle, che si terrà il 10 marzo. Le nomination sono state annunciate al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid, e sono il risultato della selezione effettuata da membri dell'Academy provenienti da 93 Paesi.