Naya Rivera, chi è la star di Glee scomparsa in California

L'etichetta di predestinata la deve ad Eddie Murphy. Naya Rivera aveva appena quattro anni quando recitò, nei panni di Hillary Winston, nel film "La famiglia reale". Oggi ha un figlio della stessa età. Il piccolo era in barca con lei, quando la star di Glee si è tuffata in acqua, in un lago della California: «L'ho vista buttarsi, poi non è risalita più». Parole drammatiche, raccontate dal piccolo ai soccorritori.



Una carriera fulminante quella della trentatreenne, dagli esordi in Willie, il principe di Bel-Air a Baywhatch, passando per Otto sotto un tetto e Un genio in famiglia, la sua vita è stata un crescendo di successi e notorietà.

Nata a Santa Clarita, Los Angeles, classe 1987, in una carrierà già folgorante, ha alternato lo schermo, grande e piccolo, al palcoscenico dove si è fatta notare come cantante. Sorry, il primo singolo, è 2012, mentre una bellezza travolgente le vale nel 2010 la 61^ posizione nella classifica di Maxim tra le donne più sexy del mondo. Le ci vorranno appena dodici mesi per scalare la graduatorie: nel 2011 è già 41^, l'anno successivo 27esima. La consacrazione internazionale, comunque, arriverà con Glee, fortunata serie Tv in onda negli States tra il 2009 e il 2015, con al centro ci sono i disagi del mondo adolescenziale.

Tanto coinvolgente in scena, quanto turbolenta nella vita privata. Due matrimoni, il primo con il rapper statunitense Big Sean, il secondo con Ryan Dorsey, da cui, nel 2015 avrà un figlio Josey Hollis. Persino un arresto nel 2017, con l'accusa di violenza domestica: è l'anticamera di un altro divorzio. Uscirà dal carcere grazie alla cauzione di mille euro versata dal suocero. Galeotta fu una passeggiata in famiglia che sfociò in lite. Il marito, colpito in testa e al labbro, incassò i colpi e riprese la scena con il telefonino. Lo mostrerà agli agenti, quindi ritirerà la denuncia nell'ambito dell'accordo sul mantenimento.

In equilibrio precario, tra il successo e gli affetti, la vita di Naya Rivera resta un fiume in piena, fino alla sparizione, in una, soltanto apparentemente tranquilla, giornata di luglio.

