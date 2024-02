Morto Marco Troper, il figlio dell'ex capo di YouTube Susan Wojcicki: trovato senza vita nel dormitorio dell'università

Tragedia per l'ex CEO di YouTube Susan Wojcicki: è stato trovato senza vita lo scorso martedì (13 febbraio) il figlio Marco Troper, nel dormitorio dell'Università di Berkeley in California. Alcune fonti interne alla scuola hanno riportato che il ragazzo, 17 anni, è stato trovato esanime nel suo letto all'interno del dormitorio del campus di Clark Kerr intorno alle 16:23 di martedì 13. Del tutto inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi che sono stati subito allertati. Dai primi rilievi non risultano segni particolari nella camera che possano far pensare ad un omicidio.

Le possibili cause

Come riporta il New York Post, la nonna del giovane, Esther Wojcicki, ha subito pensato che il motivo del decesso potesse essere un'overdose di droga: «Ha fatto uso di droghe, non sappiamo quali, ma siamo certi fosse droga».

Solo un'analisi tossicologica potrà chiarire le cause della morte, ma a quanto pare ci potrebbero volere fino 30 giorni.

Chi era Marco Troper

Il ragazzo studiava matematica presso l'Università di Berkeley in California, dove aveva appena iniziato il secondo semestre di studi. Era membro della confraternità Zeta Psi. La nonna lo ricorda come «l'essere umano più gentile, amorevole, intelligente, divertente e bello».

«La vita di Marco è stata interrotta troppo brevemente», ha aggiunto la signora Wojcicki: «Siamo tutti devastati pensando alle opportunità e alle esperienze di vita che non potrà fare. Marco, ti amiamo tutti e ci manchi più di quanto si possa immaginare».

La madre Susan

Susan Wojcicki è stata nominata CEO di YouTube nel 2014, diventando l'anno successivo una delle 100 persone più influenti al mondo secondo il Time Magazine. Ha ricoperto questo prestigioso ruolo fino a febbraio 2023, quando si è dimessa, dichiarando che avrebbe voluto «iniziare un nuovo capitolo della vita incentrato sulla famiglia, sulla salute e sui progetti personali». La donna è sposata con David Troper dal 1998, con il quale ha avuto 5 figli.