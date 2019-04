Per l'apertura del Bif&st, a Morricone le chiavi della città di Bari

Quattro Premi Oscar sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli di Bari, e le chiavi della città al maestro Ennio Morricone, hanno aperto la decima edizione del Bif&st, il Bari International Film Festival in programma fino al 4 maggio.



Accanto al maestro Morricone sono saliti sul palco il compositore Nicola Piovani e i registi Giuseppe Tornatore e Gianni Quaranta.Con la voce rotta dalla commozione, il maestro Morricone ha dedicato la consegna delle chiavi alla ricostruzione del Teatro Petruzzelli: è «la prima cosa che mi viene dal cuore», ha detto. «Voglio ringraziare tutti quelli che hanno parlato per me», ha aggiunto dopo aver ascoltato la laudatio di Piovani e i saluti del governatore Michele Emiliano e del sindaco di Bari, Antonio Decaro: «Io penso sempre di non meritare niente - ha detto il re delle colonne sonore - la musica è l'unica cosa che so fare e la faccio quando posso». Le sue poche parole sono state interrotte più volte da fragorosi applausi del pubblico che ha assistito alla cerimonia.



«L'Italia è il Paese di Dante Alighieri, di Giotto, di Giuseppe Verdi e anche il Paese di Ennio Morricone», ha detto Nicola Piovani, celebrando in Morricone «un artigiano generoso». «Non c'è un maestro - ha aggiunto - che possa superare il maestro Morricone, l'artigiano che insegna i particolari, l'amore per una partitura scritta bene».



A Morricone è dedicata la prima giornata del festival, con la consegna delle chiavi di Bari e anche della sacra manna di San Nicola e, questa sera, gli sarà conferito il

Federico Fellini Award for Cinematic Excellence

. Nelle otto giornate del Bif&st gli sarà dedicata anche una grande retrospettiva, con la proiezione di 42 film da lui musicati e due mostre fotografiche, mentre nelle strade del centro la filodiffusione trasmetterà le musiche di Morricone.



«Queste chiavi idealmente aprono le porte della nostra città» ha detto il sindaco Decaro e «speriamo che la facciano sentire sempre a casa a Bari». Nella pergamena che accompagna le chiavi, il maestro Morricone è definito «straordinario musicista, ineguagliabile compositore e ambasciatore del talento italiano nel mondo».



«La storia del cinema - ha letto il sindaco Decaro nella dedica - non sarebbe stata la stessa senza il genio Morricone, che da oggi ci onoriamo di annoverare tra gli amici della nostra città».

