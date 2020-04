CoronavirsDiCaprio e De Niro: «Chi dona qualcosa parteciperà al film “Killers of The Flowers Moon”

«Ti sei mai chiesto com’è lavorare con Martin Scorsese, De Niro e me? Ecco la tua occasione. Visita il sito allinchallenge.com per partecipare e donare quello che puoi». È l’idea geniale dell’attore Leonardo Di Caprio che, in un video sui social insieme al collega Robert De Niro (collegati ciascuno dalla propria casa), lancia così una campagna di raccolta fondi in cui, alcuni dei fortunati che parteciperanno, potranno prendere parte alla lavorazione di Killers of The Flowers Moon, il seguito di Irishman, in lavorazione prima del lockdown. «Lo facciamo -spiega Di Caprio nel video- per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile». «Vogliamo dare supporto, ora più che mai», aggiunge De Niro, sottolineando che, chi dona, avrà la possibilità di trascorrere tre giorni sul set insieme ai tre grandissimi del cinema mondiale e di partecipare alla premiere del film. I due attori invitano poi ad unirsi alla sfida altri tre grandi personaggi del mondo dello spettacolo americano, Matthew McConaughey, Ellen De Generes e Jamie Foxx.

Coronavirus, il video tributo di Steve McCurry all'Italia: «Siete sempre nel mio cuore»



© RIPRODUZIONE RISERVATA