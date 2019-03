Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato a Belgrado l’attore americano Johnny Depp, che ha raggiunto sul set dove da alcune settimane è impegnato nelle riprese di “Minamata”, film diretto da Andrew Levitas nel quale interpreta il ruolo del fotografo di guerra Eugene Smith. Vucic - che si è intrattenuto con Depp una quindicina di minuti - ha parlato di un attore molto intelligente, ingegnoso e che pensa in modo molto rapido. «Per noi è importantissimo che una tale star cinematografica venga e si fermi a lungo in Serbia. Credo che ne arriveranno altre, e con ciò lanciamo un chiaro segnale agli investitori», ha affermato il presidente che ha parlato della Serbia come della “Hollywood dei Balcani” grazie agli stimoli e agli incentivi offerti alle produzioni cinematografiche straniere. © RIPRODUZIONE RISERVATA