Ivan Graziani, a Urbino 500 comparse per un film sul cantautore

Per sei settimane Urbino si trasformerà in un set cinematografico: 500 comparse, centinaia di operatori dello staff e del cast per onorare la memoria del cantautoree nello stesso tempo di valorizzare la storia, la tradizione e il patrimonio artistico e culturale di Urbino. “Cavalieri nel vento”, film biografico sull’autore di “Agnese, dolce Agnese”, parte da una proposta di Svim (Società Sviluppo Marche) che ha messo insieme il gruppo di lavoro formato da professionisti con esperienza decennale nel mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, con la collaborazione e il sostegno di Anna e Filippo Graziani, moglie e figlio dell’artista nato a Teramo, ma marchigiano d’adozione. Prevista la produzione di un lungometraggio, la realizzazione di un disco tributo e la messa in scena di un musical. Gianluca Carrabs, ha ricordato che «a Urbino Ivan ha studiato, si è formato e ha conosciuto la donna della sua vita, Anna. Urbino è il luogo giusto e perfetto, per raccontare questa storia». «Per me, personalmente - ha aggiunto -, questo progetto chiude un cerchio, visto che nel 2007 avevo già organizzato il premio Pigro ad Urbino alla Fortezza Albornoz dedicato al cantautore, ospitando decine di artisti fra i quali: Carmen Consoli, Gianluca Grignani, Simone Cristicchi, Pupo e tanti altri». Carrabs ha evidenziato che che si tratta anche di «un bel progetto di economia locale».