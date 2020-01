Roma, incontri di cinema: nuovo anno sul set

Anno nuovo, vita e tanti nuovi progetti lavorativi per il produttore Vittorio Cecchi Gori che, in compagnia dell’attrice Giulia Perulli, ha iniziato il 2020 tra ostriche, frutti di mare, bollicine, chiacchiere e sorrisi a tavola in un celebre ristorante di via Crescenzio. Ma il menu gourmand è anche a base di celluloide e la bella Giulia, che confida di essere una grande amica di Cecchi Gori e di considerarlo “un maestro”, ha in serbo numerosi impegni sul set per il grande schermo. A piazza Farnese, invece, l’affascinante Riccardo Scamarcio, sorpreso dai flash mentre è a cena con alcuni amici, si concede qualche attimo di relax in allegria dopo le fatiche cinematografiche che lo hanno visto protagonista nei mesi scorsi. Tra queste, i film “Il ladro di giorni” per la regia di Guido Lombardi e “The translators”, thriller diretto da Régis Roinsard che conferma la carriera internazionale dell’attore. Senza dimenticare “L’ultimo Paradiso” di Rocco Ricciardulli, pellicola co-prodotta da Netflix e Mediaset, le cui riprese si svolgono in Puglia e in Basilicata, dove Scamarcio interpreta il ruolo del ribelle Ciccio, pazzo d’amore per la sua Bianca nel conflitto fra classi sociali dell’Italia meridionale Anni Cinquanta.

