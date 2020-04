«Dona un'opera», premi Oscar mettono all'asta le loro creazioni per solidarietà

Esporre in casa un premio Oscar e nel contempo fare una buona azione. Un'accoppiata vincente e possibile grazie all’Asc (Associazione Italiana Scenografi Costumisti e Arredatori), che ha ideato una raccolta fondi da destinare a BINARIO 95, progetto della Europe Consulting Onlus che si occupa dell’assistenza a coloro che versano in condizioni di povertà e senza fissa dimora con base alla Stazione Termini di Roma (www.binario95.it).

I premi Oscar Milena Canonero (con i bozzetti dei costumi "Gran Budapest Hotel"), Dante Ferretti (bozzetti delle scenografie per “La nave va") e Gabriella Pescucci (bozzetti dei costumi “L’età dell’innocenza") hanno aderito con generosità all’iniziativa "Dona un'opera" unendosi a grandi nomi del cinema, del teatro e della tv che collaborano e hanno collaborato con registi italiani e internazionali come Federico Fellini, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino, Luca Ronconi, Gabriele Lavia e Mario Martone, come anche i soci junior dell’associazione, le nuove promesse del Paese.

Sono 213 le opere messe all'asta tra bozzetti originali, elaborati digitali (tutti autografati) e le opere di Lila De Nobili messe a disposizione dalla collezione privata di Dino Trappetti della Fondazione Tirelli Trappetti. Tutti i "gioielli" sono stati raccolti in un catalogo online, consultabile sul sito dell'associazione www.aesseci.org: per partecipare, basta fare un'offerta a partire dalla base d'asta; il 3 maggio 2020 le opere vengono assegnate al miglior offerente.

«Su ogni opera (catalogata e numerata) - ​spiega il presidente Asc Carlo Poggioli - è riportata una cifra come “base di offerta”; non vorremmo, tuttavia, che la vendita delle nostre opere sia considerata come un’asta, quanto piuttosto come una gara di solidarietà, volta a raggiungere la cifra più alta possibile per aiutare le persone emarginate di Roma».



