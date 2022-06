A 102 anni dalla nascita e 29 dalla morte, avvenuta il 31 ottobre 1993 proprio a Roma, Federico Fellini dà il nome a una strada della Capitale: è il tratto di lungotevere compreso tra piazzale Maresciallo Giardino e lungotevere Maresciallo Cadorna. Era stato proprio il maestro, ormai vicino alla fine, ad esprimere il desiderio che gli venisse intitolato proprio un lungotevere «dove ci sono luce, vento, cielo, lungo il fiume»: la moglie Giulietta Masina lo aveva riferito all’ex sindaco Francesco Rutelli dopo la morte del maestro ma ci sono voluti molti anni perché il sogno diventasse realtà. E finalmente il nuovo sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato con la dovuta solennità Lungotevere Federico Fellini. «Roma è orgogliosa di dedicare questa parte di strada a Fellini. Un regista unico e straordinario che ha celebrato la Città Eterna esaltandone la bellezza nei suoi film indimenticabili», ha twittato il primo cittadino prima della cerimonia che si è tenuta in piazza Gentile da Fabriano, «con la sua arte, partendo da Cinecittà ha conquistato il mondo e noi non dimenticheremo mai il suo talento e il suo amore per Roma».

Delle vie Federico Fellini esistono un poì in tutta Italia: a Pomezia, Policoro, Vasto, Parma, Spoltore...Era a dir poco doveroso che anche la Capitale, dove esistono già Via Alberto Sordi, Largo Marcello Mastroianni, via Anna Magnani, via Roberto Rossellini, intitolasse una strada al grande regista che attraverso i suoi film, da ”I Vitelloni” a ”Amarcord” e ”La voce della luna” ha segnato indelebilmente l’estetica cinematografica e la cultura del Novecento, in una parola l’immaginario del nostro tempo. Vincitore di 5 Oscar (l’ultimo, onorario, ricevuto nel 1993 pochi mesi prima di morire) fellini era nato a Rimini il 20 gennaio 1920 ma aveva presto fatto di Roma la sua patria elettiva. Il maestro, che abitava infatti in via Margutta, girò la quasi totalità dei suoi film a Cinecittà, nel mitico Teatro Cinque dove artigiani e maestranze hanno messo la propria esperienza al servizio della straordinaria fantasia di Fellini ricostruendo sia gli interni sia gli esterni delle sue storie. Rendendole famose nel mondo intero e immortali.