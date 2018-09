Paola Cortellesi a Livorno apre il Festival “Il senso del ridicolo”

Ci sarà da ridere il prossimo fine settimana a Livorno: da venerdì 28 a domenica 30 è in programma la terza edizione del festival

Il senso del ridicolo

, dedicato all'umorismo, alla comicità e alla satira. Il festival, diretto da Stefano Bartezzaghi e organizzato da Fondazione Livorno - Arte e Cultura, con la collaborazione del Comune di Livorno e il patrocinio della Regione Toscana si aprirà con Paola Cortellesi. «Stelle o caporali?»: la domanda è l'anagramma del nome e cognome dell'attrice comica e cantante che è l'ospite d'onore della prima serata. La domanda ci rimanda le attrazioni del varietà e il nonsense di Totò e, nella sua assurdità, ci ricorda quanto vasto sia il mondo della risata, dell'umorismo, del gioco.



Anche quest'anno, appassionato di Livorno, l'attore e conduttore radio Matteo Caccia proseguirà la sua ricerca di storie e luoghi, presentando il risultato di un'esplorazione etnologico-immobiliare della città (domenica 30 settembre, ore 18,45), e la linguista Giulia Addazi animerà laboratori e giochi per bambini e ragazzi (sabato 29 settembre, ore 15 e 17 - domenica 30 settembre ore 10, 11.30 e 17), in parte riprendendo i giochi della famiglia Boetti. Anche quest'anno Marco Ardemagni inventerà eventi radiofonici e multimediali per il festival e il suo media-partner Rai Radio2.

