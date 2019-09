Franco Maresco diserta il Festival del cinema: il suo film non sarà presentato

Non solo non sarà presente il regista Franco Maresco ma la stessa conferenza stampa di presentazione del film in concorso domani a Venezia "La mafia non è più quella di una volta", è stata annullata. Il film non sarà presentato dai produttori, né dai protagonisti come la fotografa Letizia Battaglia, cosa mai accaduta alla Mostra del cinema.



Maresco non è nuovo a provocazioni. Nel 2014 nella sezione Orizzonti del Festival del cinema di Venezia, giunto all'edizione numero 71, la giuria guidata dalla regista cinese di Hong Kong Ann Hui aveva premiato "Belluscone. Una storia siciliana", del regista palermitano Franco Maresco, che aveva vinto il Premio speciale della giuria. Maresco non si era presentato alla premiazione (il riconoscimento è stato ritirato dal produttore), come aveva fatto dopo la proiezione del film, quando la conferenza stampa fu annullata. © RIPRODUZIONE RISERVATA