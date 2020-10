Porto Rubino, alla festa del Cinema di Roma la presentazione del docu-film dedicato al mare

La proiezione avverrà in anteprima durante la 15esima edizione della Festa del cinema di Roma. Porto Rubino è il titolo del docu-film ideato da Renzo Rubino e diretto da Fabrizio Fichera che racconta il mare come universo da proteggere, luogo in cui ritrovarsi e fonte d'ispirazione per gli artisti.

La pellicola sarà poi trasmessa da Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) mercoledì 28 ottobre alle 21.15, disponibile on demand e in streaming su NOW TV. Al centro la narrazione del viaggio di Renzo Rubino da Polignano a Mare a Taranto, passando per porti, incontri, serate e live suggestivi a bordo dell’imbarcazione Tramari, alla ricerca di pericoloso Mostro marino, divoratore del mare: la plastica.

Insieme a lui, tra gli altri, Diodato, Paola Turci, Gino Castaldo, Bugo, Giuliano Sangiorgi, Vasco Brondi, Noemi. Storie di amici musicisti, pescatori, ex contrabbandieri, che vivono e amano il mare, hanno a cuore la sua salute e aiuteranno Renzo ad affrontare la sfida alla plastica. Rubino viaggia da Polignano a Mare, passando da Monopoli, per poi dirigersi verso Brindisi. Il viaggio prosegue non troppo liscio per Frigole verso Otranto, per poi approdare a Taranto e finire in una festa piena di amici.

