Miriam Leone alla Festa del cinema: in giallo sul red carpet

Miriam Leone in giallo sul red carpet strega la Festa del cinema di Roma. L'attrice protagonista di War. La guerra desiderata di Giulio Zanasi è Leo, «una sabotatrice della guerra, pronta a battersi per far fermare il conflitto. È un'idealista, che corre disperata e non si ferma davanti a niente». Nel cast anche Stefano Fresi, Antonella Attili, Massimo Popolizio tra gli altri. L'abito, con collo alto e schiena nuda, è firmato Fendi. «Saluto al sole», ironizza lei su Instagram.

