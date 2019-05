Cinecittà Segreta, al via il tour per scoprire i misteri degli studios

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tre weekend, da domani fino al 19 maggio, “Cinecittà si Mostra” e apre ai visitatori i luoghi più nascosti degli Studios dove prende vita il cinema. Torna infatti la terza edizione di, il ciclo di speciali appuntamenti con i luoghi più segreti degli studi di Via Tuscolana, quelli riservati agli «addetti ai lavori».Dopo il successo dello scorso anno, con un incremento del 20% del pubblico di “Cinecittà si Mostra”, la terza edizione torna ad arricchire il tour dell’esposizione permanente degli stabilimenti. Il primo appuntamento, che inizia domani, sarà dedicato alla bravura dei maestri falegnami di Cinecittà. Grazie all’incontro con un esperto artigiano sarà possibile entrare nel settore di realizzazione scenografica della falegnameria e comprendere la lavorazione dietro alla realizzazione di un set. Al fascino dell’architettura razionalista, di cui Cinecittà vanta vere e proprie costruzioni gioiello, è riservato il secondo appuntamento (11-12 maggio) del ciclo con un percorso dedicato alla storia degli Studios e al progetto architettonico dall’ideazione dell’architetto Gino Peressutti a oggi.Una visita per conoscere gli angoli nascosti di Cinecittà e approfondire la conoscenza di uno stile internazionale che ha contraddistinto un’epoca. Con il terzo weekend (18-19) si avrà poi l’occasione di ammirare da vicino uno dei luoghi più riconoscibili del mondo, quello da cui ogni Papa inizia ufficialmente il suo pontificato, il balcone centrale di San Pietro. Il set di facciata della basilica sorge vicino all’area della piscina e del green screen wall di Cinecittà impiegati per ricostruire grandi ambientazioni come il porto in Gangs of New York, il campo base di Everest e, recentemente, un villaggio della serie Il nome della rosa. Costruito per il film di Nanni Moretti, Habemus Papam, il set di San Pietro ha fatto da cornice alle gesta di diversi pontefici. Le ultime, in ordine temporale, sono quelle di Lenny Belardo (Jude Law) ovvero Pio XIII della serie The Young Pope di Paolo Sorrentino e della seconda nuova stagione The New Pope. Inoltre, in occasione dei 25 anni dalla morte di Massimo Troisi, “Cinecittà si Mostra” ricorda uno dei più amati protagonisti del cinema italiano con Omaggio a Massimo Troisi un percorso tra filmati, costumi e oggetti di scena originali tratti dai capolavori girati a Cinecittà.