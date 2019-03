“Captain Marvel” in versione originale l'8 e il 13 marzo per la rassegna Film in English

Sarà tutta un'altra storia: domani nelle sale Uci, per la rassegna Film in English sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano “ Captain Marvel ” , il primo film dell'Universo Marvel con una protagonista principale donna, interpretata da Brie Larson. Il film, distribuito da Walt Disney Studios e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, è interpretato anche da Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Mckenna Grace, Rune Temte, Jude Law, Lee Pace, Gemma Chan, Lashana Lynch, Algenis Perez Soto e Clark Gregg. Captain Marvel segue le vicende che portano Carol Danvers a diventare uno degli eroi più potenti dell'universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati. È prevista una replica del film in versione originale per mercoledì 13 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA