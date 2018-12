A un mese dalla scomparsa, il 26 dicembre il festival “Capri, Hollywood” ricorda Bernardo Bertolucci con “Io e te”

Sarà dedicata a Bernardo Bertolucci la 23esima edizione di Capri, Hollywood - The International film fest: il 26 dicembre al Cinema Paradiso di Anacapri il grande regista premio Oscar sarà ricordato a un mese esatto dalla scomparsa (26 novembre) con la proiezione speciale di

Io e te

(ore 17,30) il suo ultimo film, del 2012. «Una dedica doverosa per un genio italiano assoluto, è un onore per noi aprire le proiezioni con una sua opera - annuncia Tony Petruzzi, presidente dell'Istituto Capri nel Mondo - e ricordare insieme il legame affettuoso con il maestro sin dal 2008, quando nel ventennale dei 9 Oscar per

L'Ultimo Imperatore

il nostro Istituto si fece promotore e ottenne dalla Hollywood Chamber of Commerce la stella sulla Walk Of Fame a lui dedicata».



Evento ponte tra cinema italiano e americano, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, il festival Capri, Hollywood, al via ufficialmente il 27 dicembre, inaugura la stagione delle premiazioni globali in vista dei Golden Globes (6 gennaio) e degli Oscar (il 24 febbraio). Tra i protagonisti quest'anno Nick Nolte e Jonathan Pryce, Joely Richardson, Greta Scacchi, Terry Gilliam, Eli Roth, Amos Gitai insieme a Matteo Garrone, Marcello Fonte, Mario Martone, Edoardo De Angelis; presidenti sono il regista USA Lee Daniels e l'artista israeliana Noa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA