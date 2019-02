Omaggio a Bertolucci e ai fratelli Taviani al festival “Los Angeles, Italia” alla vigilia degli Oscar

Bernardo Bertolucci e Paolo e Vittorio Taviani, maestri del cinema italiano, saranno celebrati a Hollywood in occasione del quattordicesimo

Los Angeles, Italia - Film Fashion & Art Festival

in programma al Chinese Theatre alla vigilia degli Oscar. Si comincia domenica 17 febbraio con una proiezione speciale del film dei Taviani «La masseria delle allodole», presentata da Alessandro Preziosi, e si chiude sabato 23 febbraio con il capolavoro di Bertolucci «Ultimo tango a Parigi» con Marlon Brando e Maria Schneider. La serata inaugurale del Festival punterà i riflettori anche su due icone del cinema internazionale, l'americano Andy Garcia e Franco Nero, entrambi premiati con il

L.A., Italia Legend Award

.



Il festival fondato e organizzato a Los Angeles da Pascal Vicedomini vedrà l'attrice Maria Grazia Cucinotta e il regista e produttore Iginio Straffi premiare anche gli attori italo-americani Michael Imperioli and Joe Pantoliano co-protagonisti de «I Soprano» (per celebrare il ventesimo anniversario della serie), il regista tedesco Florian Von Donnersmarck (nominato all'Oscar per il migliore film in lingua straniera, «Never Look Away»), Alan Murray, Tom Ozanich, Jason Ruder e Dean Zupancic (nominati all'Oscar per il migliore suono e mixaggio di «È nata una stella» di Bradley Cooper). A inaugurare il festival sarà la premiere mondiale di «Amazing Leonardo» diretto da Jesus Garces Lambert, un nuovo biopic su Leonardo Da Vinci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”, l'appuntamento