Owen Wilson, padre per la terza volta: ma rifiuta di conoscere la figlia

Il popolare attore americano, Owen Wilson è diventato papà per la terza volta. Ma rifiuta di vedere la piccola Lyla nata poco meno di un mese fa, avuta dalla relazione con Varunie Vongsvirates, che i media ritengono la sua amante nel corso degli ultimi 5 anni. La donna però, ha chiesto e ottenuto il test di paternità all'attore comico, il cui esito ha confermato le convinzioni dell'amante.Ciò nonostante, Wilson, ha affermato – secondo rumors riportati dal tabloid The Sun – di non voler riconoscere la bimba e di non chiederne la custodia. L'interprete di tanti film di successo tra cui Starsky & Hutch e Zoolander, spesso in coppia con Ben Stiller, avrebbe dichiarato, secondo quanto riporta un portavoce al giornale inglese “di essere un buon padre e di avere un ottimo rapporto con le loro madri”.Infatti Wilson ha avuto due figli, Robert e Finn, da due relazioni precedenti, ma non è mai stato sposato ed in merito al test di paternità il portavoce della star di Hollywood ha affermato “se il test stabilisce che questo bambino è suo non verrà meno ai suoi doveri”. A quanto pare la situazione non sembra andare in questa direzione. La donna che ha dato alla luce Lyla, ha postato sul suo profilo, la foto della bimba appena nata, utilizzando il cognome dell'attore.