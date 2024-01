L'attore Arturo Gambardella sarà nel cast del film “W Muozzart” girato a Molfetta

Il film «W Muozzart» dove è presente Antonio Gambardella è un noir ambientato nel meridione d’Italia, girato in particolare a Giovinazzo. Girato anche a Molfetta, Terlizzi e Bisceglie, la trama gira intorno a due personaggi: Tommaso, interpretato da Michele Venitucci, e Justine, interpretata da Clara Ponsot attrice francese con diversi film già in carriera e in particolare alcuni che hanno avuto un certo rilievo negli ultimi anni come "Croce e delizia" e "Cosimo e Nicole". Questo film ha ottenuto il sostegno da parte del Ministero della Cultura e della Fondazione Apulia Film Commission.

La trama

Tommaso è un pesce piccolo della criminalità ed è in fuga, Justine, ragazza francese, cerca il suo ex, Rocco.