L'attore Franco Nero premiato a Sorrento con il Legend Award

Franco Nero, l'originale Django cinematografico, nell'ambito della seconda edizione del SorrentoFFF (Sorrento Film & Food Festival) riceverà il prestigioso premio Legend Award dalle mani del sindaco Massimo Coppola. La premiazione avverrà domani al Teatro Armida durante la cerimonia di conclusione della manifestazione.

Insieme all'interprete di origine pugliese, ma emiliano d'adozione, saranno premiati anche gli attori Livia Pillmann, Edoardo Costa, Liliana Esposito e Aurelio Amato, i registi Dennis Dellai, Valerio Esposito, Francesco Apolloni. Tra i musicisti, saranno insigniti del riconoscimento Ciccio Merolla, Davide De Gregorio e Marco Zurzolo. Premiati anche agli Chef Maicol Izzo e Peppe Guida.

Tra gli attori italiani contemporanei più conosciuti al mondo, Franco Nero è reduce da una stagione di successi in cui si è diviso tra l'America e l'Italia. Ha interpretato il Papa nel film horror "L'esorcista del Papa" con Russell Crowe ed è stato coprotagonista insieme ad Anna Galiena del film "Giorni felici" diretto da Simone Petralia.

Lo scorso anno è salito alla ribalta per aver dato l'opportunità a Kevin Spacey, reduce dall'assoluzione del processo per stupro in Inghilterra, la possibilità di tornare a recitare nel film da lui diretto "L'uomo che disegnò Dio".

Marito della leggendaria attrice Vanessa Redgrave, entra nella storia di Hollywood interpretando il ruolo di Abele nel kolossal "La Bibbia" di John Huston (1966). Nello stesso anno interpreta Django nell'omonimo film di Sergio Corbucci, che ha ispirato "Django Unchained" di Quentin Tarantino del 2013 con Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx. Per quell'occasione, Franco Nero ha partecipato con un piccolo ruolo.