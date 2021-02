“Summer of Soul", Ahmir Thompson nel film- documentario su Sly Stone

Dopo aver debuttato alla regia con il documentario vincitore del Sundance Summer of Love, Ahmir “Questlove” Thompson ha creato il suo nuovo lungometraggio su Sly Stone.

Questlove dirigerà il documentario sull’influente artista, re del funk e icona della moda, con i suoi partner Zarah Zohlman e Shawn Geehis che lo produrranno con Two One Five Entertainment.

Stando alle indiscrezioni, il doc seguirà il musicista «che infrangeva tutte le regole in un momento in cui farlo era estremamente impegnativo, persino pericoloso. La pressione del successo esplosivo del pop mainstream e la responsabilità di rappresentare l’America nera lo hanno costretto a camminare sul linea sottile di aspettative diventate impossibili». MRC Non-Fiction finanzierà il doc insieme a Derik Murray e Brian Gersh di Network Entertainment. Common sarà produttore esecutivo tramite Star Child productions con Derek Dudley e Shelby Stone produttori esecutivi tramite ID8 Multimedia.

Ha detto Questlove, «L’eredità creativa di Sly è nel mio Dna: è il progetto di un musicista nero. Avere l’onore di esplorare la sua storia e la sua eredità va al di là di un sogno per me».

Summer of Soul di Questlove è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival del 2021, dove ha vinto sia il premio del pubblico che il premio della giuria nelle sezioni del concorso doc negli Stati Uniti. Il film è stato venduto a Hulu e Fox Searchlight.

