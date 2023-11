Premio Monica Vitti: appuntamento il 1° dicembre agli ex studios Ponti-De Laurentiis

Premio Monica Vitti, l’evento dedicato alla star italiana Maria Luisa Ceciarelli in arte Monica Vitti scomparsa il 22 febbraio 2022, si terrà venerdì 1° dicembre alle 19.30 agli ex Studios Ponti – De Laurentiis

Il Premio Vitti è stato organizzato da Emy Show Group Società Editrice, ed è un riconoscimento al talento, all’arte cinematografica, teatrale e televisiva, dedicato a Monica Vitti, musa di Michelangelo Antonioni, compagna di avventure di Alberto Sordi, autrice e regista.

L’ evento ha una forte matrice culturale e sociale, con un messaggio a sostegno della figura della donna e della donna in ambito lavorativo. La Emy Show Group in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e l’istituto cine-tv Roberto Rossellini, aveva già intitolato lo scorso 22 ottobre 2023 alla Vitti (per la prima volta ad una donna), l’aula 12 presso l’istituto, che attualmente sorge negli ex studios Ponti De Laurentiis.

INIZIO PREMIAZIONE

Il premio Vitti d'oro è stato realizzato dagli orafi GB Spadafora.

Previsto anche il Vitti d'argento. Tra i premiati Gabriele Muccino, Massimiliano Bruno, Francesco Pannofino, Marco Bocci, Vera Gemma, Lina Sastri, Stefano Fresi, Laura Chiatti, Leo Gullotta, Massimo Lopez e tanti altri.