007, il nuovo agente sarà donna: Lashana Lynch lo conferma. Odio razzista sul web

L'agente 007 sarà una donna. Nuova rivoluzione a Hollywood. Il prossimo James Bond sarà una donna. Lashana Lynch erediterà il titolo di agente 007 dopo 'No Time To Die', il 25esimo film della serie dedicata al famoso personaggio ispirato dai romanzi dello scrittore Ian Fleming. Lo conferma lei stessa in un'intervista a Harper's Baazar.

La Lynch già è nel film al fianco di Daniel Craig come Nomi, un'agente della Cia. No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga, sarà in sala nell'aprile del 2021 dopo aver subito diversi rinvii a causa della pandemia. Finora il ruolo è stato una prerogativa maschile, a cominciare dal mitico Sean Connery appena scomparso. La Lynch, 32 anni, nata a Londra, è un'attrice di colore ed immediatamente è stata oggetto di odio web dopo che si è diffusa la notizia del futuro ruolo. Nell'intervista a Harper's Bazaar ha detto di essere stata costretta a cancellarsi dai social, tuttavia si è rassicurata ripetendosi di far parte di un momento che sarà rivoluzionario.

