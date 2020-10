Sean Connery è morto: l'attore scozzese aveva 90 anni, fu il leggendario James Bond

Addio a Sean Connery: l'attore scozzese aveva 90 anni. L'attore era meglio conosciuto per la sua interpretazione di James Bond, essendo il primo a portare il ruolo sul grande schermo e apparendo in sette dei thriller di spionaggio. La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includevano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe. Tra gli altri film di Sir Sean, Indiana Jones e The Rock.

Obituary: Sir Sean Connery, the award-winning actor who will be forever identified with 007 https://t.co/rzvL70uenx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020

Connery nella sua carriera ha vinto un Oscar nel 1988 per Gli Intoccabilì, due premi Bafta e tre Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all'Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno.

