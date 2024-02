Shock per la condanna di Orlov

, 27 FEB - L'Unione europea è "scioccata" dalla condanna a due anni e mezzo di prigione di Oleg Orlov, il quale "non ha commesso nessun crimine ma ha esercitato il suo diritto costituzionale" di critica all'operato del governo russo. È quanto scrive in una nota l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, il quale chiede inoltre alle autorità russe "il rilascio immediato e incondizionato" di tutti i prigionieri politici e l'abbandono della politica repressiva seguita per reprimere la società civile e le voci indipendenti.

La sentenza di condanna di Orlov, sottolinea Borrell, "va contro la legislazione e la Costituzione russa ed ha un'evidente motivazione politica". L'Alto rappresentante esprime quindi tutta la solidarietà dell'Unione a tutti i cittadini russi che "hanno osato far sentire la propria voce e criticare la guerra voluta dalla Russia e che per questo sono stati perseguiti e imprigionati".