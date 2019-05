Sei esponenti del team Juncker in corsa per elezioni europee

BRUXELLES - Sono sei gli esponenti della Commissione europea in corsa alle elezioni per l'Eurocamera. Più in particolare, si tratta di tre vicepresidenti, l'olandese Frans Timmermans col Partij van de Arbeid (PvdA) e "Spitzenkandidat" dei Socialisti e democratici al ruolo attualmente ricoperto da Jean Claude Juncker; il responsabile all'Euro, il lettone Valdis Dombrovskis, candidato col New Unity Party; e l'estone Andrus Ansip, con delega per il mercato unico digitale, in lizza col Reform Party. A loro si aggiunge un tris di commissarie, la responsabile per il Lavoro, la belga Marianne Thyssen, candidata con i Cristiano-democratici fiamminghi (Cd&V); la romena Corina Cretu, alla guida degli Affari regionali, col Pro Romania Party; e la bulgara Maryia Gabriel, responsabile per il Digitale, col Gerb.

Il capo dell'Antitrust Ue, la danese Margrethe Vestager, tra i candidati di punta dei liberali dell'Alde per la presidenza della Commissione europea, non corre per una poltrona all'Eurocamera. Secondo quanto spiegato dal portavoce dell'esecutivo comunitario Margaritis Schinas, i candidati che saranno eletti dovranno scegliere se restare membro della Commissione o prendere posto al Parlamento europeo, entro l'insediamento della nuova Assemblea, la prima settimana di luglio.

Ultimo aggiornamento: 16:08

