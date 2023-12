Marsilio, 'ministeri più lenti delle Regioni in spesa fondi Ue'

BRUXELLES - "Voglio smentire questo luogo comune delle Regioni che spendono più lentamente. Chi spende più lentamente sono i ministeri e gli Stati nazionali e questo è dimostrato da ogni statistica". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, in corso a Bruxelles. "Domani - ha aggiunto - avrò il comitato di sorveglianza" dei fondi della politica di coesione in Abruzzo, "che andrà a certificare la chiusura del ciclo 2014-2020 in perfetto tempismo dei termini".