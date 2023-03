Figli di coppie dello stesso sesso: Marsilio, no a utilizzo strumentale del Pe

BRUXELLES - "Condanno l'utilizzo strumentale del Parlamento europeo da parte delle sinistre italiane per attaccare il governo italiano fuori dai nostri confini". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio a proposito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo di un emendamento al testo della risoluzione sullo Stato di diritto nell'Unione che condanna le istruzioni del governo italiano ai Comuni affinchè non registrino i figli di coppie omogenitoriali.

"Con questo voto l'Europarlamento si schiera in favore della maternità surrogata - ha aggiunto Marsilio -, pratica degradante per la donna che dovrebbe essere reso reato universale". "Le regioni conservatrici che ho l'onore di rappresentare in qualità di Presidente del Gruppo Ecr al Comitato europeo delle regioni sono fermamente contrarie a questa pratica barbara", ha concluso.