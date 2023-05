Marsilio, 'anche Regioni Ue preoccupate dal cibo sintetico'

BRUXELLES - "Le regioni europee hanno condiviso la preoccupazione che aveva già espresso il Governo italiano rispetto alla coltivazione del cibo in laboratorio, del cibo sintetico che sostituisce il cibo naturale". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della plenaria del comitato europeo delle Regioni a Bruxelles, dove i leader europei hanno votato un parere sul cibo sostenibile che include un emendamento proprio sul cibo sintetico che esprime tale preoccupazione. "Difendiamo la tradizione - ha spiegato - e anche il lavoro nelle campagne, dove si rischia l'esodo, di fatto togliendo di mezzo gli allevamenti tradizionali per sostituirli con cibo per il quale ad oggi non esiste alcuna garanzia di salubrità e di sanità". "E rispetto a questo è stato un voto importante di cui spero la Commissione tenga conto", ha concluso Marsilio.