M5S prepara esordio in Comitato europeo Regioni

BRUXELLES - Il Movimento 5 Stelle si prepara a fare il suo esordio al Comitato europeo delle Regioni, l'organo consultivo dell'Ue che rappresenta gli enti regionali e locali dell'Unione. Alessio Marsili, consigliere del XIII municipio di Roma, è stato nominato dall'Anci come membro supplente della delegazione italiana, che a Bruxelles può contare fino a 24 membri titolari e 24 supplenti, ed è guidata dal consigliere comunale di Catania Enzo Bianco. Marsili è stato eletto nel XIII municipio di Roma nel giugno 2016, nella lista del Movimento 5 Stelle collegata alla candidata eletta presidente Giuseppina Castagnetta.



La sua nomina a Bruxelles sarà ufficializzata il 15 marzo dal Consiglio dell'Unione europea, dopodiché diventerà il primo membro pentastellato a entrare nella delegazione italiana del CdR, di cui fanno parte diversi presidenti di Regione, come Nicola Zingaretti (Lazio), Catiuscia Marini (Umbria), Enrico Rossi (Toscana), Donato Toma (Molise), Luca Zaia (Veneto), Arno Kompatscher (Provincia autonoma di Bolzano) e sindaci di grandi città come Virginio Merola (Bologna), Salvatore Pogliese (Catania).

Ultimo aggiornamento: 14:26

