Roma e Milano tra città Ue con più affitti su piattaforme online 

BRUXELLES, 27 SET - Roma e Milano sono tra le città europee con il maggior numero di soggiorni turistici via piattaforme online come AirBnB, rispettivamente sesta e undicesima nella graduatoria Ue guidata da Parigi e Barcellona. E' quanto emerge dall'annuario Eurostat sulle regioni. Allargando la lente alle regioni, Campania, Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto sono tra i territori europei che hanno fatto registrare gli aumenti più sensibili del ricorso alle prenotazioni via web dal 2021 al 2022, oltre il 66,6% contro una media Ue del 57,4%. Meno evidente ma ugualmente sostenuta appare l'espansione del fenomeno in Valle d'Aosta, Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano ed Emilia-Romagna.