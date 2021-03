Italia prima in Ue per over 65, Liguria seconda tra regioni

BRUXELLES - L'Italia ha la più alta percentuale in Europa di over 65 anni, pari al 23.2% della popolazione, a fronte del 20.6% della media europea. Lo rileva Eurostat che ricorda come le persone anziane siano "considerate a più alto rischio di Covid-19".

Dai dati, aggiornati al primo gennaio 2020, emerge che tra gli Stati Ue con la più alta percentuale di over 65 ci sono anche Grecia e Finlandia con il 22.3%, seguite da Portogallo (22.1%), Germania (21.8%) e Bulgaria (21.6%) , mentre il tasso più basso di ultrasessantacinquenni è stato registrato in Irlanda (14.4%) e Lussemburgo (14.5%).

A livello regionale, invece, è la regione tedesca di Chemnitz a registrare la percentuale più alta di over 65 (29.3%), seguita dalla Liguria (28.7%) e dalla regione greca dell'Epiro (27.3%). In coda si trovano le due regioni francesi di Mayotte e della Guyana francese, dove gli anziani con più di 65 anni rappresentano rispettivamente il 2.7 e il 6.1% della popolazione.

