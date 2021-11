Inaugurata la sede di Finlombarda a Bruxelles

BRUXELLES - Inaugurata oggi la sede a Bruxelles di Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia, in coordinamento con la delegazione della Regione presso le istituzioni europee e alla presenza del sottosegretario regionale Marco Alparone. Si tratta di "una presenza fondamentale in questa stagione europea che vedrà la Lombardia protagonista nella messa a terra delle opportunità offerte dal Next Generation Eu", ha sottolineato Alparone.

D'accordo anche lo stesso presidente di Finlombarda, Michele Vietti, secondo il quale "stare nel cuore della politica europea è importante alla luce sia dell'avvio della nuova programmazione Ue 2021-2027" sia "del ruolo che le istituzioni finanziarie sono chiamate a svolgere per la creazione di un sistema economico improntato a uno sviluppo sostenibile". Finlombarda partecipa ai progetti finanziati dalla Commissione europea "Transform", volto a favorire la partecipazione nelle decisioni su ricerca e innovazione a livello regionale, e "Kaminler", che prevede servizi gratuiti di accompagnamento delle Pmi lombarde innovative.