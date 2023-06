Gli italiani sono i meno soddisfatti al lavoro in Europa

BRUXELLES - Gli italiani sono i meno soddisfatti a lavoro in Europa. Lo rileva una ricerca europea condotta da SD Worx, in vista della giornata della soddisfazione al lavoro che si celebra domani in Belgio. Secondo l'indagine, realizzata su 16.011 dipendenti in 16 paesi (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito) in Italia solo il 53% degli intervistati si è detto soddisfatto del proprio impiego.

Un abisso al confronto con i norvegesi che hanno realizzato il punteggio più alto (72%). Bene anche il Belgio dove il 66% degli intervistati si è detto soddisfatto al lavoro, un dato in linea con quanto espresso dai lavoratori in Olanda, Danimarca e Svizzera. Più della metà (53%) ha dichiarato di essere soddisfatto del proprio equilibrio tra lavoro e vita privata. Insieme ai finlandesi, i belgi sono i più soddisfatti del loro equilibrio vita-lavoro, seguiti da danesi, norvegesi e olandesi.