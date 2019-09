Già 200 aeroporti Ue impegnati per zero emissioni 2050

Sono già oltre 200 gli aeroporti europei che hanno aderito all'impegno 'NetZero2050' per raggiungere l'obiettivo zero emissioni di C02 entro i prossimi 30 anni. E' l'aggiornamento fornito dall'associazione Aci Europe, che rappresenta oltre 500 scali in 45 paesi europei, in occasione del Summit Onu sul clima a New York. Aci Europe ha annunciato nel giugno scorso questa risoluzione che impegna i suoi 500 membri ad aderire all'impegno 'NetZero2050' e ad oggi sono 203 gli scali di 42 paesi a sostenere l'iniziativa.

Considerando gli attuali volumi di traffico degli aeroporti europei (2,34 milioni di passeggeri nel 2018), si legge nella nota di Aci Europe, questo impegno per ridurre a zero le emissioni, eliminerà 3,46 milioni di tonnellate annue di CO2 dal 2050. "Il nostro impegno 'NetZero2050' si basa sui forti risultati di gestione e riduzione del carbone da parte dell'industria europea degli aeroporti", sottolinea il direttore generale di Aci Europe Olivier Jankovec. "Siamo lieti di aver superato i 200 aeroporti impegnati su questo obiettivo. Ringrazio quelli che hanno aderito negli ultimi 3 mesi: Aberdeen, Glasgow, Liegi, Lussemburgo, Malta, Salisburgo, Southampton, Torino e Toulouse-Blagnac. Ci aspettiamo che molti altri aderiscano nei prossimi mesi".

Ultimo aggiornamento: 13:13

