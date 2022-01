Fitto e De Castro a Wojciechowski, l'Ue conceda una proroga sul Psr

BRUXELLES - I deputati europei Raffaele Fitto e Paolo De Castro hanno incontrato mercoledì a Bruxelles il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, per sostenere la richiesta di proroga per il Psr della Puglia, che verrà avanzata nei prossimi giorni dall'assessore all'Agricoltura Donato Pentassuglia.

La Regione, che rischia di perdere circa 28 milioni, chiederà alla commissione di poter spendere questi soldi entro il prossimo 31 marzo.

La Commissione europea in passato ha già concesso due volte una deroga alla Regione Puglia.

"Ringraziamo il commissario Wojciechowski - dice Fitto - che ha dato la sua disponibilità a valutare la nuova richiesta di deroga della Regione Puglia. Va ricordato che, per la terza volta consecutiva la Regione è stata maglia nera tra tutte le Regioni italiane ed europee per l'avanzamento della spesa dei fondi europei del Psr. Un triste primato che, ebbene ricordarlo, ha chiare ed evidenti responsabilità nella gestione imbarazzante degli anni scorsi del presidente Emiliano. Prendiamo atto del cambio di passo e del lavoro dell'assessore Pentassuglia".

"La sinergia di azione fra me e il collega Raffaele Fitto - dice De Castro - dimostra che in un tema come quello dell'Agricoltura, specie in Puglia, non si possono fare speculazioni politiche e remare contro.