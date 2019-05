Europee: garante privacy Ue, protezione dati è essenziale

BRUXELLES - La protezione dei dati è indispensabile per avere elezioni eque e democratiche. Lo sottolinea in un comunicato il Garante europeo della protezione dei dati (Gepd), Giovanni Buttarelli, in vista del voto del 23-26 maggio. "In vista del voto di maggio da parte dei cittadini Ue, il Garante europeo della protezione dei dati - assicura Buttarelli - sta facendo la sua parte insieme agli altri organi dell'Ue per garantire che le informazioni personali siano utilizzate in modo responsabile e che le persone siano rispettate". In quanto autorità di controllo incaricata di monitorare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell'Ue, il Garante europeo della protezione dei dati (Gepd) ha avviato quest'anno una serie di iniziative in vista delle elezioni per l'Europarlamento, sia a livello nazionale che europeo.

