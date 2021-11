Delli Noci (Puglia), vogliamo essere protagonisti in Europa

BRUXELLES - "Dobbiamo valorizzare le nostre identità e peculiarità, ma anche la voglia di emergere per essere protagonisti in un contesto europeo e internazionale. Puntiamo a rendere Grottaglie spazioporto europeo". Lo ha detto Alessandro Delli Noci, Assessore della Regione Puglia allo Sviluppo economico, dopo la sua visita ai rappresentanti delle istituzioni europee a Bruxelles. "Lo spazioporto è fondamentale per la parte di costruzione di velivoli spaziali, ma anche per l'utilizzo dei dati satellitari per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini", ha spiegato Delle Noci. Il settore dell'aerospazio pugliese ha ad oggi 540 imprese in cui lavorano circa 8.000 persone. Importante tema di discussione è stato anche la produzione di energia. "Siamo la regione italiana che produce più energia da fonti rinnovabili e stiamo lavorando alla valutazione del fondo europeo per la transizione energetica per l'area di Taranto" ha concluso Delle Noci.