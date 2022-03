Dalle Marche a Dublino per digitale e agricoltura

DUBLINO - “Tutti hanno diritto alla disconnessione, così come quello alla connessione perché la mancanza di internet crea grandi diseguaglianze”. Così Marco Sponticcia, di Pesaro e studente di Economia all’Università di Ancona nonché uno dei 200 europei estratti a sorte per partecipare alla Conferenza sul futuro dell'Ue in corso a Dublino.

Nel suo gruppo di lavoro, Sponticcia si è occupato di studiare un sistema di etichettatura dei prodotti innovativo e trasparente per tutelare i consumatori “anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi elettronici”.