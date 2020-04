Commissione Ue, allo studio nuove misure per agricoltura

BRUXELLES - "La Commissione europea controlla e analizza costantemente la situazione in tutti i mercati agricoli" e "sta discutendo proposte per ulteriori misure" a sostegno degli agricoltori alle prese con l'impatto dell'epidemia del Covid-19. Così il portavoce della Commissione europea per l'agricoltura e il commercio Daniel Rosario, commentando la dichiarazione congiunta dei ministri dei 27 che chiedono l'attivazione immediata di misure anticrisi previste dalla Pac.



L'Esecutivo, aggiunge Rosario, "accoglie con favore i suggerimenti per ulteriori azioni" a sostegno del settore e "sta tenendo conto dei contributi ricevuti dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dagli agricoltori e dalle organizzazioni agricole, e da altre parti interessate".

10:06

