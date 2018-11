Comi (Fi), se governo non cambia manovra cosa discute con Ue?

BRUXELLES - "Se non cambia la manovra, Tria su cosa dialoga con Bruxelles?". Lo chiede Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del gruppo Ppe, alla luce delle dichiarazioni del ministro dell'economia, che ha confermato oggi che "il programma del governo non cambia". "Il ministro deve spiegarci prima di tutto su cosa dialoga con la Commissione, se dice che non ha intenzione di cambiare la manovra - sostiene Comi - e poi a questo punto deve spiegarci se il governo intende inserire i tagli agli sprechi e le clausole di salvaguardia contro il deficit, perché sarebbero dei cambiamenti, potenzialmente anche rilevanti. Anche perché sarebbe bene dare qualche certezza, non tanto a Bruxelles, quanto ai mercati e agli imprenditori".

Ultimo aggiornamento: 17:36

