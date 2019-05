Cdu critica il mancato sostegno di Orban a Weber

BERLINO - Con il Ppe "la separazione sarà probabilmente inevitabile": con queste parole l'ex rivale di Angela Merkel alla guida della Cdu Friedrich Merz ha commentato la decisione di ieri del leader del partito Fidesz, Viktor Orban, di non sostenere più il capolista Manfred Weber alle elezioni europee, nel corso di una conferenza stampa a Berlino. Stamattina anche la dirigenza della Cdu si era espressa in modo critico nei confronti della presa di posizione del premier ungherese. "Un grave errore" lo ha definito il responsabile economico del gruppo parlamentare della Cdu, Michael Grosse-Broemer. Le dichiarazioni di Orban sono un segno che il leader non si riconosce più la comunità dei popolari europei, ha proseguito Grosse-Broemer. L'appartenenza di Fidesz al gruppo dei Popolari europei è sospesa da marzo ora il Ppe dovrà decidere come proseguire.

Ultimo aggiornamento: 17:06

