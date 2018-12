BRUXELLES - Via libera definitivo del Consiglio Ue alla nomina di Andrea Enria a capo della Supervisione unica bancaria della Bce. L'italiano, ex capo dell'Autorità bancaria europea, sarà in carica per cinque anni a partire dal 1 gennaio 2019. La nomina di Enria aveva avuto il via libera dal Parlamento Ue il 29 novembre scorso.

Ultimo aggiornamento: 6 Dicembre, 16:01

