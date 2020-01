Agroalimentare: con 14,7 miliardi a ottobre nuovo record export Ue

BRUXELLES - Il valore delle esportazioni agroalimentari dell'Ue nel mese di ottobre 2019 è stato di 14,7 miliardi di euro, il 12% in più dello stesso mese del 2018. E' quanto emerge dal rapporto mensile della Commissione europea sul commercio agroalimentare. In aumento anche le importazioni, cresciute del 3,6% rispetto al livello di ottobre 2018 a 10,7 miliardi di euro. Il surplus commerciale mensile dell'Ue ammonta a 4 miliardi di euro. Si tratta dei valori mensili più alti mai registrati. Da novembre 2018 a ottobre 2019, le esportazioni agroalimentari dell'Ue hanno raggiunto 148,6 miliardi di euro.



Oltre alle buone performance di liquori e grano, a incidere è anche il picco delle esportazioni delle carni suine (+375% sul mese, +82% sull'anno) a causa della peste africana che ha fatto aumentare vertiginosamente la domanda nel sud-est asiatico, con le spedizioni in Cina aumentate del 655% rispetto a ottobre 2018.



Ultimo aggiornamento: 15:19

