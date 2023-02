Affitti brevi, Regioni Ue chiedono trasparenza e equilibrio

BRUXELLES - "Libero accesso ai dati e trasparenza per dare a ogni territorio, dalle grandi città alle comunità rurali, gli strumenti necessari per trovare il giusto equilibrio nella regolamentazione delle piattaforme online di affitti a breve termine come Airbnb". Sono le richieste principali di città e regioni europee contenute in un parere redatto dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e rivolto alle istituzioni dell'Ue che stanno attualmente elaborando l'attesa nuova normativa sugli affitti a breve termine. "Il nuovo quadro normativo dell'Ue deve contribuire a promuovere un ecosistema turistico più equilibrato - ha detto Ciambetti -. Va salvaguardato il tessuto socio-economico locale, evitando fenomeni come la gentrificazione e lo svuotamento dei centri storici delle città d'arte, ma allo stesso tempo incoraggiando i viaggiatori a guardare maggiormente ai centri più piccoli e alle comunità rurali".

"Per noi, Regioni e Comuni è importante avere i dati di chi viene e soggiorna" negli appartamenti affittati a breve termine "per far emergere anche chi fa dumping in questo settore" ha aagiunto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, a margine della votazione al Comitato europeo delle Regioni del parere da lui redatto. "Questo parere - ha aggiunto - permette alle autonomie locali, e in particolare ai Comuni, di mettere qualche paletto, di mettere qualche regola". "Lo facciamo per Venezia, ma ce lo hanno chiesto, tra gli altri, anche le isole Baleari, Parigi, Berlino e Praga. Quindi è una possibilità che viene lasciata in capo al Comune per riuscire a gestire questo tipo di flussi".